В смоленском перинатальном центре установили новое оборудование для ЭКО

Фото: Минздрав Смоленской области.

В отделении вспомогательных репродуктивных технологий Смоленского перинатального центра появился современный настольный инкубатор ESCO Miri для культивирования эмбрионов. Оборудование приобретено в рамках программы модернизации здравоохранения на средства областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новый инкубатор обеспечивает стабильные параметры среды — точную температуру, уровень углекислого газа и другие условия, критически важные для развития эмбриона. Конструкция устройства снижает колебания параметров даже при работе с камерами, что помогает сохранять оптимальные условия на всех этапах культивирования. Система позволяет фиксировать параметры инкубации, повышая прозрачность и воспроизводимость лабораторных процессов. В составе оборудования — HEPA-фильтры и другие элементы, снижающие риски контаминации и обеспечивающие чистоту рабочей среды.

В Минздраве отметили, что такое оборудование — важная часть высокотехнологичной помощи, оно помогает создавать максимально благоприятные условия для самого первого этапа новой жизни.