Смоленский губернатор подвёл итоги недели: слёт семей и визит Сергея Глазьева

Фото: Правительство СО.

В Национальном парке «Смоленское Поозерье» прошёл Всероссийский слёт семейного сообщества «Родные-Любимые», собравший более 250 человек из 56 семей и 32 регионов страны. Программа слёта посвящена Году единства народов России. Губернатор вместе с руководителем «Движения Первых», Героем России Артуром Орловым посетил палаточный лагерь и пообщался с участниками.

В день Казанской иконы Божией матери в регионе впервые отметили День многодетной семьи Смоленской области. На заседании Координационного совета регионального отделения обсуждали реализацию семейной политики, укрепление института семьи и участие в этой работе «Движения Первых». Договорились активнее расширять пространство для совместного творчества и реализации социально значимых проектов.

В рамках рабочего визита в регион Смоленскую область посетил Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. На встрече обсуждали создание Туристско-информационного центра Союзного государства, реализацию совместных проектов в промышленности, ЖКХ, дорожном хозяйстве, молодёжной политике, культуре и спорте. Также речь шла о подготовке к XIV Форуму регионов России и Беларуси, который пройдёт в Смоленске в 2028 году.

На заседании регионального Правительства обсудили вопросы целевого обучения. В планах — набрать более 2600 «целевиков» по программам среднего профессионального образования и заключить свыше 450 договоров со студентами ведущих вузов региона. Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки, в том числе для тех, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ.