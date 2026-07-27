В смоленской больнице появился аппарат для лечения депрессии и инсульта

Фото: КБСМП.

Оборудование приобретено в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Аппарат позволяет проводить транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) — безболезненное и безопасное воздействие на определённые зоны коры головного мозга. Короткие магнитные импульсы проходят сквозь кости черепа и кожу, не повреждая ткани, и мягко стимулируют нервные клетки. Метод назначают при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве, тревожных расстройствах, некоторых формах шизофрении, а также при последствиях инсульта, болезни Паркинсона, хронической боли, мигрени и когнитивных нарушениях.

Кроме того, на аппарате проводится экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна. Процедура выполняется на специальном кресле со встроенным индуктором, который генерирует импульсы, вызывая интенсивные сокращения мышц. Этот метод применяется в урологии, гинекологии и проктологии для лечения недержания мочи, слабости мышц тазового дна после родов, опущения органов малого таза, хронической тазовой боли, сексуальных нарушений, запоров и недержания кала. Также методика используется при подготовке к ЭКО — она улучшает кровообращение и клеточный метаболизм в органах малого таза.

В КБСМП отметили, что оборудование помогает создавать максимально благоприятные условия для восстановления здоровья пациентов.