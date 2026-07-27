Мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги недели: ремонт дворов и новый праздник

Фото: Администрация г. Смоленска.

В Ленинском районе начались совместные обходы дворовых территорий. В них участвуют сотрудники районной администрации, Государственной жилищной инспекции, нового управления по формированию городской среды, представители управляющих компаний и «Зеленстроя». Задача — составить перечень дворов для ремонта в 2027 году.

21 июля в Смоленске впервые отметили новый региональный праздник — День многодетной семьи Смоленщины. Он учреждён по инициативе митрополита Исидора, дата выбрана не случайно — она совпадает с днём Казанской иконы Божией Матери, символа материнства и заботы о детях.

Продолжается летняя оздоровительная кампания. В этом году в городе работают 39 лагерей дневного пребывания и муниципальный лагерь «Салют». Уже более 1,5 тысячи ребят отдохнули в школьных лагерях, 300 — в «Салюте».

Еженедельно проводятся совещания с начальниками территориальных управлений. Обсуждаются сезонные работы: демонтаж незаконных баннеров, закрашивание граффити, покос травы, обустройство спортивных зон. Работы идут во всех районах города, в том числе по обращениям жителей.

Идёт плановая проверка готовности детских садов к новому учебному году. Комиссия оценивает состояние зданий, инженерных систем, безопасность и санитарное состояние. Проверку детских садов планируется завершить в июле. В августе на очереди — школы.

Главное событие недели — в Пскове на Международном форуме дружбы подписано первое в России трёхстороннее межмуниципальное соглашение между Смоленском, Мурманском и Псковом. Это уникальный альянс двух городов-героев и города воинской славы.