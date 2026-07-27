В Ярцеве суд взыскал 60 тысяч рублей за травму ребёнка на площадке

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Ярцевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о травмировании её малолетнего сына на спортивной площадке в Ярцеве. Установлено, что мальчик поранил руку, зацепившись за повреждённое ограждение площадки, и ему потребовалась медицинская помощь с наложением швов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Смоленской области.

После проверки межрайонная прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме и обязал уполномоченный орган выплатить потерпевшей стороне 60 тысяч рублей.