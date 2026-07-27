Фото: smolensk.er.ru.

Председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов провёл приём граждан в Штабе общественной поддержки в Смоленске. Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Жительница дома на улице Нарвской Алла Анатольевна рассказала, что живёт в бывшем общежитии более 40 лет, а в последние годы крыша постоянно течёт. Несколько раз её ремонтировали, в том числе в этом году, но после каждого «обновления» квартиру снова заливало. Дом поставили в очередь на капремонт на следующий год, но женщина переживает, что могут отодвинуть сроки или сэкономить на материалах. Ляхов отметил, что в этом случае нужна мембранная кровля, которая стоит дороже, и пообещал направить запросы в управляющую компанию и Фонд капремонта, чтобы держать вопрос на контроле.

Жители дома №53 на улице Фурманова пожаловались на ситуацию с капремонтом фасада. Работы должны были начаться в этом году, строители даже привезли материалы и оборудование, но потом всё увезли. Дом 1955 года постройки, фасад осыпается. Ляхов сообщил, что уже направлен запрос в Фонд капремонта — работы проведёт новый подрядчик, который должен приступить до конца августа.

Также на приёме поднимались вопросы благоустройства пешеходной дороги в Оршанском тупике, которая сейчас захламлена, и благоустройства территорий, прилегающих к кладбищам в Смоленске и Ельне. По Оршанскому тупику вопрос проработают вместе с депутатами облдумы и горсовета. По кладбищам Ляхов предложил провести субботники вместе с активистами партпроекта «Чистая страна» и «Молодой Гвардии Единой России». В Ельнинском округе в перечень работ включат и братские захоронения в рамках акции «Доброхоты» во время Вахты Памяти.