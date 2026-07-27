В Смоленской области заработала горячая линия по энтеровирусам

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С 27 июля по 7 августа в Смоленской области работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Энтеровирусные инфекции — группа острых заболеваний, которые поражают нервную систему, сердце, кожу, мышцы и слизистые оболочки. Наиболее уязвимы дети, но болеют и взрослые. Своевременная профилактика и знание правил безопасности помогают избежать заражения.

Бесплатно и круглосуточно можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555 49 43. Операторы проведут первичную консультацию и при необходимости перенаправят в территориальные органы. Также специалисты Управления по Смоленской области принимают звонки по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) по номерам: 8 800 100 90 50 (горячая линия), 8 (4812) 30 47 96 и 8 (4812) 30 47 98 (отдел эпидемиологического надзора), 8 (4812) 64 60 26 (консультационный центр ФБУЗ). Телефоны территориальных отделов опубликованы на сайте управления.