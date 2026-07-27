В ФОКе на Попова в Смоленске демонтировали старый фасад

Фото: Министерство спорта Смоленской области.

В Смоленске продолжается капитальный ремонт Физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Попова. Первый заместитель министра спорта Смоленской области Антон Бойко провёл рабочее совещание на объекте с подрядчиками и представителями Управления капитального строительства региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

На сегодняшний день полностью демонтирован старый фасад здания, окрашен металлокаркас, а также установлены винтовые сваи для модульной пристройки административного блока. По итогам совещания подрядчикам поручено оптимизировать и ускорить ход работ, а заказчику — усилить контроль за их качественным выполнением.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца года. После обновления спорткомплекс будет полностью оснащён для занятий адаптивным спортом, что сделает его доступным и удобным для жителей региона.