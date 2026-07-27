Зампред Госдумы посетил дом-музей Михаила Егорова в Рудне

Фото: пресс-служба регионального Правительства.

Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков в рамках рабочей поездки в Рудню Смоленской области посетил Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Егорова. Экскурсию для вице-спикера провела дочь легендарного знаменосца — Ирина Михайловна Дорожкина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Ирина Михайловна рассказала о жизненном пути отца: о фронтовых годах, о послевоенной работе на Руднянском молочно-консервном заводе, о мирной жизни в родном доме, куда семья переехала в 1966 году. В книге отзывов музея Александр Бабаков оставил запись: «С огромной благодарностью за любовь и искреннее отношение к истории Великого Советского Союза. Память к нашей истории, Героям и Победам — основа нашей независимости и будущего нашей любимой Родины».

Михаил Егоров, сержант и разведчик 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, вошёл в историю как один из тех, кто 1 мая 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. После войны он вернулся в родные места, трудился на производстве, возглавлял колхоз, заведовал складом. Всю жизнь рядом с ним была супруга — учительница, вместе они вырастили двоих дочерей.

Дом, где Михаил Алексеевич жил с 1966 по 1975 год, ещё в 1984 году признали памятником истории регионального значения. В качестве мемориального дома-музея он открылся 5 мая 1990 года — в день рождения Егорова и к 45-летию Великой Победы.