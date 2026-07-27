Смоленская область победила в конкурсе «Торговля России»

Фото: пресс-служба регионального Правительства.

В Смоленской области на площадке фермерского рынка «Маяк» торжественно отметили День работника торговли. В ходе праздника наградили лучших работников сферы и подвели итоги участия региона во Всероссийском конкурсе «Торговля России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Предприниматели Смоленской области направили на конкурс более 20 заявок, и два проекта стали победителями. В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала ярмарка в рамках фестиваля исторической реконструкции «Гнёздово». Этот проект, по словам организаторов, не просто воссоздаёт атмосферу прошлого, но и позволяет прикоснуться к истокам торговой культуры Смоленщины. В номинации «Лучшее предприятие питания» победителем признано смоленское бистро «Искатели», создавшее современное пространство в историческом здании с авторским подходом к приготовлению блюд.

Министр промышленности и торговли Смоленской области Ярослав Васильев зачитал поздравительный адрес Губернатора Василия Анохина. В обращении было отмечено, что торговая отрасль — один из системообразующих секторов экономики региона, который обеспечивает экономическую активность и ежедневно отвечает за потребности жителей.

Сегодня в сфере торговли Смоленской области трудятся более 30 тысяч человек. На долю отрасли приходится свыше 18% валового регионального продукта, а её вклад в консолидированный бюджет региона составляет почти 31%.