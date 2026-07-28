Смоленский губернатор Анохин обсудил с Сергеем Собяниным цифровизацию ЖКХ

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Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Стороны обсудили проекты по внедрению передовых цифровых решений в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме Смоленская область и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительного комплекса и ЖКХ на период до 2030 года. Документ предполагает комплексную цифровую трансформацию этих отраслей с использованием лучших московских практик.

Речь идёт о внедрении искусственного интеллекта, цифровых сервисов для градостроительного планирования и систем контроля за обращением с отходами. Это позволит сократить административные барьеры, ускорить процессы согласования и повысить прозрачность всего цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва, являясь крупнейшим центром ИИ-разработок, успешно масштабирует свой опыт и помогает регионам внедрять единые цифровые стандарты строительства. Он отметил заинтересованность столицы в активном обмене опытом со Смоленской областью, а также поддержку инициатив региона по цифровизации.