В Смоленске открылся форум по энергосбережению с участием 48 регионов

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В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске открылось Всероссийское совещание центров энергосбережения «Российско-Белорусский диалог». Мероприятие объединило представителей 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства и Республики Беларусь. Организаторами выступили Правительство Смоленской области и Российская ассоциация центров энергосбережения при поддержке Минэкономразвития и Комитета по экономической политике Совета Федерации.

Эксперты обсудили снижение энергоемкости экономики, обновление систем ЖКХ и внедрение современных стандартов энергоэффективности. На пленарном заседании рассмотрены ключевые направления государственной политики в области энергосбережения и новые приоритеты федеральных программ. На стратегической сессии Минэкономразвития речь шла о механизмах стимулирования бюджетных учреждений к снижению энергопотребления, включая энергосервисные контракты и инструменты государственно-частного партнерства.

В первый день форума подписано соглашение о реализации образовательной инициативы между Московским энергетическим институтом, Ассоциацией «РАЦЭС» и Волгоградским центром энергоэффективности. Оно предполагает создание системы подготовки кадров для реализации государственной политики в области энергоэффективности.

28 июля участники обсудят модернизацию коммунальной инфраструктуры, классы энергоэффективности многоквартирных домов и «зелёные» стандарты строительства, а также представят проекты, готовые к тиражированию в регионах.

В Правительстве региона отметили, что Смоленская область — один из регионов-лидеров в России по внедрению энергосберегающих технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры. Мероприятие призвано дать новый импульс развитию энергоэффективности и укреплению сотрудничества между Россией и Беларусью.