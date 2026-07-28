Смоленские легкоатлеты завоевали 8 медалей на Чемпионате России

Фото: Правительство Смоленской области.

С 23 по 26 июля в Екатеринбурге на базе спорткомплекса «Калининец» прошёл ПСБ Чемпионат России по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 800 атлетов из 70 регионов, разыграно 23 комплекта наград. В копилке сборной Смоленской области — 8 медалей, что стало абсолютным рекордом для региона за последние годы.

Золото в прыжках в высоту завоевал Степан Веткин, бронзу в этой же дисциплине взял Илья Иванюк. Серебряную медаль в женских прыжках в высоту получила Мария Кочанова. В метании копья бронзовые награды завоевали Варвара Судоплатова и Владислав Панасенков. Третье место в метании молота занял Евгений Коротовский. Золото в десятиборье завоевал Александр Комаров. Второе место в забеге на 100 метров взял Алексей Завалий.