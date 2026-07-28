В сквере Шеина в Смоленске строят пешеходный настил почти на 2 тыс. «квадратов»

Фото: Администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжаются работы по благоустройству сквера имени Шеина и прилегающей территории у крепостной стены. Активные работы ведутся на участке от башни «Орёл» до башни «Веселуха». Здесь строится пешеходный настил площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Со стороны улицы Тимирязева деревянная прогулочная дорожка плавно перейдёт в классический тротуар с подпорной стенкой. Для отдыха горожан установят скамейки и урны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Параллельно ведётся подготовка к устройству освещения и системы видеонаблюдения. Уже смонтирована часть свай под настил, прокладывается кабельная линия. Совсем скоро здесь появятся 58 современных светильников, которые подчеркнут красоту крепостной стены в вечернее время.

Особое внимание уделяется семейному отдыху. На территории уже подготовлено травмобезопасное резиновое покрытие для нового игрового комплекса «Драккар у причала». Совсем скоро в Смоленск прибудет необычная детская площадка в виде корабля викингов, после чего подрядная организация приступит к её монтажу.