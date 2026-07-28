В Смоленске прошёл крестный ход в честь Дня Крещения Руси

Фото: Смоленская митрополия.

В Смоленске прошел крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Об этом сообщили в Смоленской митрополии.

Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в соборе Божественную литургию. В шествии приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Пётр Мухин, начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Валерий Пчелинцев, священнослужители, монашествующие, сотрудники Росгвардии, жители и гости города. Возле памятника князю Владимиру был совершён молебен.

Митрополит Исидор обратился к участникам с приветственным словом, отметив, что это единственная на Святой Руси Владимирская набережная на берегу Днепра. Он поблагодарил губернатора Василия Анохина за поддержку Церкви и заботу о людях, а также Управление Росгвардии за служение Отечеству.

В этот же день в Успенском соборе митрополит Исидор совершил таинство Крещения восьми человек: военнослужащих, ветерана СВО, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для всех восьми новокрещёных.