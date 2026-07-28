Смоленские предприниматели могут арендовать помещения за 1 рубль в месяц

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В Смоленской области продолжает действовать мера поддержки малого и среднего бизнеса — льготная аренда муниципальных объектов. С 2026 года для помещений и зданий, требующих капитального ремонта или реконструкции, установлена специальная ставка — 1 рубль в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

По поручению губернатора Василия Анохина все муниципальные и городские округа региона приняли положения о предоставлении в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, требующих ремонта. Механизм предусматривает двухэтапную систему: на время проведения ремонтных работ арендная плата составляет 1 рубль в месяц, а после завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50% от рыночной стоимости в течение двух лет.

«Наша задача — формировать максимально комфортную среду для ведения бизнеса в Смоленской области. Льготная аренда за 1 рубль — это не просто снижение финансовой нагрузки, а реальный инструмент, который даёт возможность вдохнуть новую жизнь в неиспользуемые объекты», — подчеркнул губернатор.

Сэкономленные средства бизнес может направить на ремонт, модернизацию, закупку оборудования и создание новых рабочих мест.