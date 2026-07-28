Смоленская область вошла в тройку лидеров по уходу за лесами

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Смоленская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по выполнению плана агротехнических уходов за лесными культурами. По данным Рослесхоза, на начало июля в регионе выполнено 92% от годового плана по проведению агроуходов — один из лучших показателей в стране. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Агротехнический уход включает рыхление почвы, удаление сорняков, внесение удобрений и защиту саженцев от вредителей. Эти работы помогают молодым деревьям приживаться и активно расти. По данным Рослесхоза за первое полугодие 2026 года, агроуходы в стране охватили территорию в 244 тысячи гектаров, до конца года планируется провести работы на 785,4 тысячи гектаров.

«Мы гордимся тем, что Смоленская область занимает лидирующие позиции в таком важном деле, как лесовосстановление. Наши лесоводы демонстрируют высокий профессионализм и преданность своему делу. Результаты, которые мы видим сегодня, — это прямое подтверждение эффективности этой работы и заботы о будущем наших лесов», — отметил губернатор Василий Анохин.