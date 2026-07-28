В Смоленске 29 июля отключат воду в микрорайоне Ясенный, на Тихвинке и четырех улицах

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске 29 июля с 9 до 17 часов будет отключено холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии. Об этом сообщили в городской администрации.

Без воды останутся жители посёлка Тихвинка (дома 22, 24, 26, 30, 32, 32/1, 34, 34б, 34в, 34г, 40, 42к2), микрорайона Ясенный, а также улиц Михайловской, Генерала Руссиянова, проездов Поддубного и Овцинова.

Для бытовых нужд будет организован подвоз воды. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50. В администрации предупредили, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что смоленские легкоатлеты завоевали 8 медалей на Чемпионате России.