В Смоленской области в 2026 году построили 1120 частных домов

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В Смоленской области продолжается активное развитие индивидуального жилищного строительства. С 2019 года в регионе введено в эксплуатацию порядка 2 млн кв. м объектов ИЖС. Только в 2026 году построено 1120 индивидуальных домов общей площадью 145 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

«Важным показателем зрелости рынка и роста доверия граждан становится применение современных механизмов защиты средств участников строительства: порядка 40 домов возводятся с использованием счетов эскроу – инструмента, гарантирующего сохранность денежных средств граждан на период строительства», – отметил губернатор Василий Анохин.

Ключевыми факторами роста стали программы льготной ипотеки на ИЖС, социальная газификация и упрощённый порядок подключения к электрическим сетям. В феврале 2026 года зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил комплекс мер по развитию ИЖС до 2030 года, разработанный по поручению президента. Он включает финансовые и нефинансовые инструменты для повышения доступности индивидуального жилья и развития инфраструктуры.

На общероссийском фоне сегмент ИЖС также демонстрирует рост: с 2019 года введено более 370 млн кв. м индивидуальных домов, а в 2025 году зафиксирован рекордный показатель — 63,5 млн кв. м.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске 29 июля отключат воду в ряде домов в Смоленске.