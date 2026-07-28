Состоялось итоговое пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

Фото: Смоленской облдумы.

27 июля 2026 года состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. В режиме видео-конференц-связи в нем приняли участие руководители парламентов регионов России. Смоленскую область представили спикер областного заксобрания Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Игорь Титов. В очном формате присутствовали члены Президиума Совета законодателей Российской Федерации и представители Правительства России.

В рамках заседания федеральные парламентарии подвели итоги масштабной пятилетней работы. С ключевыми докладами выступили руководители всех политических фракций Государственной Думы, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своих выступлениях они отметили достижения страны, продемонстрировали единство в принятии решений и обозначили новые задачи на будущее. От руководителей политических фракций также звучала критика и несогласие по отдельным вопросам.

«За пять лет Государственная Дума приняла 2980 федеральных законов. Из внесенных законопроектов 47,3% были инициированы депутатами Госдумы, 10,8% – депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% – членами Совета Федерации. Суммарно это две трети всей законотворческой повестки. Показатель говорит о том, что депутаты активно принимают законодательные решения», – отметил Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, ключевым приоритетом работы Государственной Думы было и остается реализация Послания Президента и достижение национальных целей развития, а также всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. В этих целях принято 183 федеральных закона.

Говоря о повестке, которую формируют граждане, Вячеслав Володин напомнил, что были приняты решения, направленные на защиту детей и их здоровья. В частности, это запрет продажи вейпов, энергетиков, газовых баллончиков, предотвращение закрытия и перепрофилирования детских лагерей отдыха.

Также он отметил, что в VIII созыве был усилен госконтроль за тарифообразованием в сфере ЖКХ, а Федеральная антимонопольная служба получила дополнительные полномочия для пересмотра тарифов.

Кроме того, были приняты законы: о защите граждан от коллекторов и запрете на навязывание человеку дополнительных платных услуг, о сохранении исторической памяти, – об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, памятников, мемориалов.

«Защита моральных ценностей, запрет пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, смены пола, ответственность за демонстрацию в прямом эфире видео, содержащих насилие и унижения», – сказал председатель Государственной Думы, подчеркнув, что этими законами фактически был введен «запрет на уничтожение наших граждан». И это был ответ Вячеслава Володина на критику о запретах.

Для укрепления экономики, сохранения рабочих мест и поддержки отечественного бизнеса Государственной Думой было принято 250 антисанкционных законов.

«Только суверенное государство может иметь будущее, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, «разорвать в клочья» нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены».

За прошедший период полностью завершена интеграция Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Для этого федеральные законодатели приняли порядка 70 базовых законов.

Комментируя итоги заседания и масштабной работы Государственной Думы, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов подчеркнул, что озвученные Вячеславом Володиным показатели свидетельствуют о высочайшем уровне консолидации всех ветвей власти ради будущего страны.

«Работа созыва совпала с периодом беспрецедентного внешнего давления, введением в отношении России более 32 тысяч санкций, что потребовало от депутатского корпуса максимальной концентрации и оперативного принятия решений. Принципиально важно, что ключевые приоритеты Государственной Думы – поддержка участников СВО и их семей, защита традиционных ценностей, наведение порядка в сфере ЖКХ – полностью совпадают с запросами жителей Смоленщины. Принятые на федеральном уровне законы помогают нам на местах не только сохранять социальную стабильность, но и решать конкретные задачи. Помимо безопасности страны и защиты ее интересов, крайне важно единение нашего общества. Единство всех фракций в принятии законов, где большинство инициатив принадлежит «Единой России», является результатом следования курсу, обозначенного Президентом. Важно также отметить, что без своевременных изменений в Конституцию Российской Федерации страна не смогла бы противостоять санкциям и выстраивать суверенное государство. Сегодня же основной закон страны имеет приоритет над международными соглашениями, решениями любых международных органов и судов. После выборов Государственную Думу ждет обновление, но основной состав сохранится, обеспечивая преемственность в служении народу, развитии страны и поддержке Президента», – отметил Игорь Ляхов.