В Починковском районе через суд заставили переложить водопровод

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Починковского района провела проверку по обращению местных жителей о ненадлежащей организации водоснабжения в одном из населённых пунктов. Установлено, что водопроводная сеть протяжённостью 70 метров проложена на глубину 1,2 метра, что не соответствует нормативам и привело к промерзанию труб в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Из-за этого подача воды населению прекращалась, что было признано недопустимым нарушением прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании уполномоченного органа провести ремонтные работы по прокладке водопровода на глубину, обеспечивающую его бесперебойную работу зимой.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

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