За полгода смоляне позвонили в Систему-112 более 255 тысяч раз

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За первое полугодие 2026 года операторы Центра обработки вызовов «Системы-112» Смоленской области приняли и обработали более 255 тысяч обращений граждан.

Более 137 тысяч вызовов были направлены в экстренные службы: пожарную охрану, полицию, скорую помощь, газовую службу и другие оперативные подразделения. Помощь была оказана в среднем в 758 случаях ежедневно. Также через систему поступило 2406 смс-сообщений — это расширяет возможности для обращения за помощью, когда телефонный разговор невозможен.

«Это не просто цифры статистики, а тысячи реальных ситуаций, где важна каждая секунда. 255 тысяч обращений за полгода — показатель доверия жителей к службе и одновременно серьёзная ответственность для наших специалистов», — отметил губернатор Василий Анохин.

Средняя скорость ответа оператора в дневное время составила 7 секунд, в ночное — 8 секунд, что соответствует установленным нормативам.

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