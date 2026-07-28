В Сафонове откроют Школу креативных индустрий за 41 миллион рублей

В сентябре на базе Сафоновской детской художественной школы имени В. М. Кириллова откроется Школа креативных индустрий. Проект станет центром притяжения для талантливой молодёжи округа, предоставляя современные площадки для развития в дизайне, фото- и видеопроизводстве, 3D-графике и анимации.

Сейчас в здании идут ремонтные работы: обновляют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и внутренние залы. Работы по устройству крыши уже близятся к завершению — заменена стропильная система, строители монтируют кровлю. После завершения первого этапа ремонта, намеченного на конец лета, двери Школы распахнутся для воспитанников 5–11 классов. Это будет уже вторая Школа креативных индустрий в регионе. Первая успешно работает на базе Смоленского института искусств.

На реализацию проекта направлено порядка 33 миллионов рублей из федерального бюджета, общая сумма превысит 41 миллион рублей. Дополнительные средства из местного бюджета пойдут на установку систем видеонаблюдения, кондиционеров, высокоскоростного интернета и благоустройство прилегающей территории.

«Открытие Школы креативных индустрий — это важный шаг в развитии творческого потенциала нашей молодёжи. Особенно значима реализация подобных проектов в год, когда наш областной центр носит звание Молодёжной столицы России», — подчеркнул губернатор Василий Анохин.