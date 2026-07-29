В Смоленской области число программ допобразования выросло до 7,5 тысячи

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области продолжается работа по созданию условий для всестороннего развития детей. В 2025 году в образовательных организациях региона реализовывалось более 7,5 тысячи программ дополнительного образования — на 450 больше, чем годом ранее. Итоги и планы этой работы обсудили на заседании регионального правительства.

Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием сохраняется на высоком уровне. Растёт количество программ художественного, социально-гуманитарного, естественно-научного и физкультурно-спортивного направлений. В регионе работают 191 центр «Точка роста», школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк и центр цифрового образования «IT-куб» в Смоленске.

На базе школ действуют более тысячи театров, спортивных клубов, музеев и других объединений. Ежегодно для юных смолян проводится 45 областных конкурсных мероприятий, в которых участвуют около 36 тысяч человек.

Ключевую роль в выявлении и поддержке талантов играет региональный центр «Смоленский Олимп», созданный по модели «Сириуса». Он работает по трём направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Здесь проходят профильные смены по робототехнике, точным наукам, хоккею, изобразительному искусству. Центр также является координатором Всероссийской олимпиады школьников и готовит ребят к конкурсам «Большие вызовы» и «Сириус.Лето». Выпускники центра неоднократно становились участниками программ в «Сириусе» и побеждали на Всероссийских конкурсах.

На заседании поставлены задачи по дальнейшему развитию системы: вовлекать больше школьников в олимпиадное движение и ввести в каждой школе еженедельное планирование внешкольных мероприятий.