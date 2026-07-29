В Смоленске 8–9 августа пройдёт фестиваль уличной еды «ГастроЛето»

Фото: Правительство СО.

8 и 9 августа в центре Смоленска на улицах Глинки и Коммунистической в пятый раз пройдёт фестиваль уличной еды «ГастроЛето». Гостей ждут более 35 гастрономических проектов со всей России с мясными и молочными продуктами, а также уникальными угощениями.

Профессиональные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд. Для маленьких гостей будет работать интерактивная детская зона с кулинарными и ремесленными занятиями. Впервые в истории фестиваля появится улица «СВОЕ.РОДНОЕ» с натуральными фермерскими продуктами местных производителей.

Гостей также ждёт развлекательная программа с выступлениями музыкальных коллективов и артистов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Десногорске нашли тело 15-летнего подростка, утонувшего в водохранилище.