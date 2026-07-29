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НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:36

Житель Рославля перевёл мошенникам 104 тысячи ради заработка на бирже

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

51-летнему мужчине в мессенджере поступило предложение о заработке на биржевой торговле. Чтобы участвовать в торгах, нужно было перевести деньги на указанный счёт. Рославлянин поверил и перевёл 104 тысячи рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь, обещанной прибыли мужчина не получил.

Заявитель признался, что знал о схемах мошенников из СМИ и профилактических памяток полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция вновь предупреждает: не переводите деньги незнакомцам, если вам предлагают лёгкий заработок — это мошенники. Советуйтесь с близкими и читайте отзывы.