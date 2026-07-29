В Смоленске на рабочего упал пресс, он погиб на месте

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На промышленной площадке по улице Индустриальной в Смоленске 27 июля погиб 42-летний рабочий. На него упало оборудование во время погрузочных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель при выполнении погрузки допустил наезд на пресс ПГП-24МУШ, в результате чего оборудование упало на находившегося рядом рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следственный орган возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле прокуратуры Промышленного района. Также надзорное ведомство проверит соблюдение работодателем требований охраны труда и техники безопасности.