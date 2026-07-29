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НовостиПроисшествия29 июля 2026 9:18

Вязьмич спас свой эвакуатор от пожара благодаря огнетушителю

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечером во вторник, 28 июля на улице Крупской в Вязьме загорелся эвакуатор, припаркованный возле частного дома. Хозяин техники находился неподалёку и вовремя заметил дым из-под капота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Мужчина не растерялся: вызвал пожарных и самостоятельно начал тушить машину огнетушителями. Через три минуты к месту прибыл пожарный расчёт из трёх сотрудников МЧС. Благодаря оперативным действиям владельца огонь не успел распространиться, и спасатели быстро ликвидировали возгорание, не допустив полного выгорания техники.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. МЧС напоминает: исправный огнетушитель в машине и своевременная проверка автоэлектрики помогут избежать серьёзных последствий.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске на рабочего упал пресс, он погиб на месте.