В Рославльском округе 200 школьников проходят профориентационную смену «Архитектура таланта»

На базе социально-оздоровительного центра «Голоёвка» в Рославльском муниципальном округе стартовала летняя школа профориентации «Архитектура таланта». В ней участвуют 200 школьников, которые знакомятся с особенностями профессий и новыми направлениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для ребят проходят мастер-классы, лекции и профориентационные мероприятия, подготовленные преподавателями 11 образовательных организаций Смоленской области. Участники осваивают предпрофессиональную подготовку по автодиагностике, электромонтажу, дизайну, швейному делу, информационным технологиям, токарному делу, кулинарии, работе с детьми, сельскому хозяйству и другим направлениям.

Смена продлится до 7 августа. В этом году в детских лагерях области уже отдохнули почти 14 тысяч детей, включая ребят из семей участников СВО.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что вязьмич спас свой эвакуатор от пожара благодаря огнетушителю.