Пенсионерка из Смоленска перевела мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного преследования

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71-летняя женщина рассказала, что в мессенджере ей позвонил неизвестный и сообщил, что с её банковского счёта якобы переводят деньги на финансирование запрещённых организаций. Чтобы спасти средства, пенсионерке рекомендовали перевести все накопления на «безопасный счёт». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Испугавшись, женщина выполнила указания и через банкомат в одном из торговых центров перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Потерпевшая призналась, что знала о подобных схемах, но всё равно поверила.

Полиция напоминает: не обсуждайте с незнакомцами свои накопления, не сообщайте реквизиты карт и не переводите деньги на чужие счета. Если вам звонят с угрозами или требованиями — это мошенники.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что житель Рославля перевёл мошенникам 104 тысячи ради заработка на бирже.