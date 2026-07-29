В Смоленске 30 июля отключат воду на двух улицах и в тупике

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске 30 июля с 9 до 23 часов будет отключено холодное водоснабжение в связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию.

Без воды останутся жители домов по улице Шевченко (дома 71а, 75а, 75б, 75б к1, 75б к5, 75г к1,2,3, 75в, 77а), Ясенному тупику (от дома 1 до дома 17) и 2-й Ясенной улице (дома 31, 31а, 32, 32а, 34, 35а, 35в, 35г, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38д, 39, 39а, 40, 40а, 40в, 42, 46).

Для бытовых нужд организуют подвоз воды. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что пенсионерка из Смоленска перевела мошенникам 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного преследования.