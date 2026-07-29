Пил из луж и выжил: как смоляне теряются, отправляясь в лес за грибами и ягодами

Фото из архива. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Смоленщине разгар сезона грибов и ягод. Но, отправляясь на «тихую охоту», некоторые вместе с дарами леса, находят себе и неприятности. Люди уходят в чащу и не могут потом найти дорогу домой.

Одна из таких историй произошла недавно в Смоленском округе. 84 летний Борис Семёнович отправился за черникой в район деревни Хохлово – и пропал на пять дней. Пенсионера искали всем миром и, к счастью, нашли живым. Учитывая холодные ночи, отсутствие еды и почтенный возраст мужчины, это можно считать настоящим чудом. Как избежать подобного, что делать, если вы потерялись в лесу, и как помочь близким, если они не вернулись домой – в нашем материале.

«ЭЙ, Я БОРИС, Я ТУТ!»

Поиски Бориса Семёновича начались не сразу – только через двое суток: как только поступила заявка. У пенсионера был при себе заряженный телефон, и он периодически выходил на связь. Но из-за проблем со слухом разговоры постоянно прерывались. К тому же мужчина не сидел на месте, а сигнал в лесу был нестабильным.

«Местность здесь непростая: болота, высокие заросли кустарника и трава выше человеческого роста, поваленные деревья и завалы», – рассказывают в поисково-спасательном отряде «Сальвар».

Ареал поисков расширялся с каждым днём – за трое суток добровольцы прошли более 390 км. Группы работали «на отклик», пытались связаться с потерявшимся, сотрудники МЧС использовали громкоговорящие устройства. Но определить точное местонахождение Бориса Семёновича никак не удавалось. Для осмотра местности поднимали беспилотники – тоже безрезультатно.

Время работало против пенсионера. 19 июля дедушка в последний раз ответил на звонок: признался, что очень устал, голоден, держится из последних сил и пьёт воду из лесных луж. Надежда таяла с каждым часом...

В ночь на 20 июля одна из групп, прочёсывая местность, услышала странный звук, а затем и человеческий голос. На повторный крик мужчина наконец отозвался: «Эй, я Борис, я тут!» Как выяснилось, на этом месте он находился с вечера субботы. Двигаться дальше сил уже не было.

«Мы побежали к дедушке, он был в 10 метрах от нас – замёрзший и голодный. Дали воды, привели в чувства, обогрели», – поделились волонтёры Екатерина и Ксения.

Пожилого мужчину эвакуировали из леса и передали врачам «скорой помощи». К счастью, всё закончилось хорошо. Но история ещё раз напоминает: даже в знакомом лесу можно потеряться.

УЗНАЮТ ПО ПОХОДКЕ

Спасатели предупреждают: прежде чем углубляться в чащу за боровиками или клюквой, стоит вспомнить о безопасности. Надеяться на свою память, особенно в возрасте, плохая стратегия. Среди потерявшихся – те, кто «сто раз» уже ходил этой тропой.

Самое главное правило: сказать близким, куда идёте – координаты, ориентир, урочище – и когда вернётесь. Договоритесь о контрольном звонке – и не забудьте проверить заряд телефона. В идеале – взять с собой power bank. А ещё минимальный неприкосновенный запас еды: воду, шоколадный батончик, нужные лекарства, дождевик, спички в герметичной упаковке. И свисток – если голос начнёт подводить, он подскажет поисковикам верное направление.

Поисковики также советуют одеваться ярко – чтобы хорошо было видно издалека. А идя по лесу, периодически оглядываться, запоминая маршрут и заметные объекты. Хорошо бы сверять направление по солнцу или компасу в телефоне.

Если заблудились – не паникуйте. Звоните по номеру 112 (работает даже при слабом сигнале и нулевом балансе) или в ПСО «Сальвар»: 8 (4812) 63-63-33.

Родственникам потерявшихся координатор поискового отряда Юрий Василевич напоминает: поиск официально начинается только после заявления в полицию. Потерянное время может стоить человеческой жизни.

Врез:

СРЕДИ ПОТЕРЯВШИХСЯ, РАССКАЗЫВАЮТ СПАСАТЕЛИ, ОЧЕНЬ МНОГО ТЕХ, КТО «СТО РАЗ» УЖЕ ХОДИЛ ЭТОЙ ТРОПОЙ.

Комментарий:

НАЧАЛЬНИК 7 ГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ СЕРГЕЙ КЕРСАНОВ:

«При появлении малейшей тревоги за близкого человека не стоит терять время на ожидание и самостоятельные поиски. Немедленно обращайтесь в полицию! Правоохранители вместе с волонтёрами организуют поиски и найдут потерявшегося. При необходимости к работе подключат полицейских-кинологов со служебными собаками, задействуют беспилотники и сотрудников МЧС».