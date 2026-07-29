Что происходит в Смоленске с ценами на овощи и когда ждать стабилизации?

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Некогда копеечный продукт превратился в настоящий деликатес. В магазинах Смоленской области цена на картофель достигла 80, а в некоторых точках и 180 рублей за килограмм. Подорожание стало шоком для покупателей. Впрочем, рост цен затронул и другие продукты. Чего ещё следует ожидать потребителям?

«Золотая» картошка

По данным Смоленскстата, в июне заметнее всего в регионе подорожали сезонные овощи. Самый значительный скачок цен зафиксирован на картофель – он поднялся в цене сразу на 84%. Для сравнения: у нашего соседа по ЦФО – в Калужской области – прирост составил лишь 32, 28%.

Не отстают и другие овощи из «борщевого набора»: капуста за месяц стала дороже на 21,7%, лук – на 18,4%, морковь – на 17,5%, свёкла – на 14,1%.

К слову, с фруктами ситуация не такая критичная: апельсины прибавили в цене 8,8%, а вот яблоки, виноград и огурцы, наоборот, подешевели – на 7,7%, 6,9% и 3,8% соответственно.

«Раньше картошку мешками брали и не задумывались, – сетует местная жительница, пенсионерка Людмила Петрова. – А теперь в магазин зайду – глаза на лоб: килограмм, как заморские бананы! Когда такое было, чтобы на Смоленщине своя картошка в золото ценилась?! Да и рядом Белоруссия – картофельная житница!»

В Смоленском отделении Банка России объясняют июньский рост цен сокращением предложения овощей – картофеля, капусты, лука, моркови, свёклы – из-за аномально холодной зимы. Сохранность прошлогоднего урожая оказалась хуже обычного, что привело к более быстрому исчерпанию запасов. Новый же урожай поступает на прилавки постепенно и пока не может закрыть образовавшийся дефицит.

Финансовые аналитики призывают не поддаваться панике: ситуация на рынке меняется каждый день, пишет «АиФ-Смоленск» и цены не обязательно останутся на этом уровне.

Кстати, смоляне уже переживали нечто подобное в начале года – тогда резко взлетели цены на огурцы. В Смоленске они доходили до рекордных 343 рублей за килограмм. Однако постепенно ситуация выровнялась, и уже к весне стоимость упала на 38,2%, а затем ещё продолжила снижаться. Так что, возможно, и картофель вернётся в привычное русло – остаётся только ждать.

Урожай на плаву

В 2026 году, по данным Минсельхоза Смоленской области, под картофель и овощи в регионе отвели 8,6 тысячи гектаров (на уровне 2025 го). Местные аграрии традиционно делают ставку на урожайные и устойчивые сорта, которые не боятся засухи и колорадского жука, отлично хранятся и дают хороший урожай. Так, в прошлом году средняя урожайность картофеля на Смоленщине составила 252 центнера с гектара – цифры внушительные.

Но у природы, как известно, свои планы. Дожди в центральной России льют уже второй месяц подряд, и теперь картофельные поля оказались в зоне риска. Сырая прохладная погода в сочетании с густой ботвой создаёт почти идеальные условия для развития опасных патогенов, способных уничтожить значительную часть урожая.

«Честно сказать, лучше бы засуха. У нас есть поливальные машины – мы готовы бороться за урожай при нехватке воды. А вот избыток влаги – это проблема: отводить её с полей сложно и дорого. Надо закапывать трубы, проводить специальные исследования – это серьёзные вложения, не каждому хозяйству по карману», – поделился один из смоленских аграриев Сергей В.

Не добавляет оптимизма и ситуация с топливом. Ведь, как известно, это одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Впрочем, многие аграрии заранее запаслись дизелем на несколько месяцев вперёд, и это немного успокаивает. А вот что будет дальше – прогнозировать сейчас никто не берётся. Не подведут ли поля и станет ли картошка снова доступной? Это станет понятно только ближе к осени.

Комментарий:

Кандидат экономических наук Олег Макаров:

– Тут вопрос больше не в ценах, а в выживаемости сельхозпроизводителей. Многие инвестиционные проекты в отрасли сегодня заморожены, а погодные условия этого года только осложняют ситуацию. Поддержка аграриев сейчас крайне важна – главное, чтобы она была адресной и доходила до тех, кто действительно в ней нуждается. Это могут быть субсидии, дотации, гранты. Параллельно необходимо восстанавливать и строить новые НПЗ, упростить работу с ГОЗами, усиливать контроль и принимать другие меры, чтобы стабилизировать рынок ГСМ. Однако, как правило, подобные вопросы решаются на федеральном уровне – у региональных властей, увы, для этого недостаточно ресурсов.