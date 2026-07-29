Энергоблок №1 Смоленской АЭС вышел на 100% мощности после капремонта

Фото: САЭС.

Энергоблок №1 Смоленской атомной электростанции выведен на номинальную мощность 100% после завершения планового капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ключевым этапом стал четвёртый этап работ по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора: специалисты восстановили ресурс 195 ячеек технологических каналов и заменили 26 каналов системы управления и защиты. Также проведена модернизация оборудования — обновлены узлы реакторного, турбинного и электромеханического комплексов. Особое внимание заслуживает замена статора на турбогенераторе №1 — одна из самых сложных операций в электротехнической части энергоблока.

В ремонте участвовали более 1000 специалистов Смоленской АЭС, АО «Атомэнергоремонт», «Смоленскэнергоремонт» и ООО «Пролог». Досрочное включение энергоблока в сеть дало стране дополнительно более 50 млн кВт·ч электроэнергии. В первом полугодии за счёт оптимизации ремонтов станция дополнительно выработала 113 млн кВт·ч.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Вывод энергоблока №1 на номинальную мощность — это не просто технологический этап, а значимый вклад в энергетическую устойчивость Смоленской области и всего Центрального региона. Смоленская АЭС остаётся надёжной опорой экономики региона и важнейшим элементом национальной энергосистемы».

В 2022 году Ростехнадзор выдал лицензию на дополнительный пятилетний срок эксплуатации энергоблока №1, что подтверждает соответствие объекта современным стандартам надёжности и безопасности.