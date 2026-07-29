В Смоленской области растёт число многодетных семей

В Смоленской области фиксируется устойчивая тенденция к росту числа многодетных семей – всё больше родителей осознанно решаются на рождение второго, третьего и последующих детей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность поддержки таких семей, отмечая, что именно они являются основой демографического благополучия региона и страны в целом.

История семьи Матанцевых наглядно отражает позитивную тенденцию. Иван и Елена вместе уже 16 лет, в их семье подрастают старший сын Алексей (2010 г. р.) и дочь Екатерина (2020 г. р.), а в июле 2026 года на свет появился третий ребёнок – мальчик Иван. Роды у Елены прошли без осложнений и впервые в Смоленском перинатальном центре. По словам молодой мамы, выбор центра оказался правильным: современная инфраструктура и высокий уровень профессионализма врачей стали серьёзным аргументом в пользу этого учреждения.

Смоленский перинатальный центр располагает мощной диагностической базой: в его арсенале - МРТ, современный ультразвуковой комплекс, маммография, а также специализированное отделение генетических исследований, позволяющее своевременно выявлять возможные патологии у матери и ребёнка. Важным направлением работы центра остаётся отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме того, в учреждении реализована практика партнёрских родов, когда присутствие близкого человека помогает женщине чувствовать себя увереннее и спокойнее в ответственный момент.

Специалисты центра отмечают, что всё больше женщин решаются на рождение второго и третьего ребёнка. Сегодня на Смоленщине проживают уже более 9 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их число растёт. Этому способствует не только высокий уровень медицинской помощи, но и комплексная поддержка со стороны региона.

Важным событием в укреплении статуса многодетности в регионе стало учреждение в Смоленской области Дня многодетной семьи. Новый региональный праздник отмечается в день великого православного праздника в честь Казанской иконы Божией Матери. Инициатива о создании праздника была выдвинута Митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором и поддержана Губернатором Смоленской Области Василием Анохиным и депутатами Смоленской областной Думы.

«Развитие системы охраны материнства и детства остаётся одним из ключевых приоритетов региональной политики, направленной на улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни семей Смоленской области. Рождение ребёнка – это огромное счастье и важнейшее событие для каждой семьи, и наша задача – сделать так, чтобы родители чувствовали надёжную опору и заботу с самых первых дней жизни малыша. Мы последовательно выстраиваем систему поддержки: работают пункты проката детских вещей, действует комплекс мер для молодых, студенческих и многодетных семей», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В августе в рамках Всемирной недели грудного вскармливания в Перинатальном центре запланирован семинар по проблемам грудного вскармливания. Мероприятие пройдёт совместно с Национальным центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова и станет ещё одним шагом в развитии просветительской и консультативной работы с молодыми семьями.