В школы Смоленска в этом году придут семь молодых педагогов-целевиков

Фото: Администрация г. Смоленска.

В этом году в школы Смоленска придут семь выпускников Смоленского государственного университета, обучавшихся по целевым договорам. Молодые специалисты будут работать учителями начальных классов, истории, права, математики, информатики, биологии и химии.

На новый учебный год планируется заключить 77 договоров о целевом обучении: 19 — со Смоленским государственным университетом и 58 — со Смоленским педагогическим колледжем.

«Сегодня Смоленску нужны талантливые педагоги, врачи, инженеры и специалисты других отраслей. Уверен, что многие сегодняшние абитуриенты уже совсем скоро станут частью большой команды профессионалов, которые будут развивать наш город», — отметил глава города Александр Новиков.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске на улице Лавочкина горела квартира в двухэтажном доме.