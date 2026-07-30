В Смоленской области беременным женщинам доступны школы, витамины и новые выплаты

Фото: Правительство СО.

В Смоленской области будущие мамы могут рассчитывать на комплексную поддержку: диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья, бесплатные витамины, школы подготовки к родам и электронные родовые сертификаты.

С начала 2026 года более 2 тысяч женщин посетили школы для беременных и школы по вопросам грудного вскармливания. Они открыты на базе женских консультаций и центральных районных больниц — теперь будущим мамам не нужно ехать в областной центр, чтобы подготовиться к родам. Бесплатное обеспечение витаминами назначается врачом-акушером-гинекологом строго по медицинским показаниям, препараты женщина получает сразу после приёма.

Электронный родовый сертификат оформляется автоматически при постановке на учёт и позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, а также оплачивает профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни.

С 1 августа беременные студентки, вставшие на учёт, получат единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Молодые семьи при рождении третьего или последующего ребёнка получат 300 тысяч рублей, а также смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе. Для беременных, вставших на учёт до 12 недель, доступно единое пособие, для работающих — пособие по беременности и родам.

«Наша общая задача — сделать всё, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищёнными и окружёнными заботой», — отметили в правительстве региона.