Около 22 тысяч туристов прокатились на двухэтажных автобусах по Смоленску с начала года

Фото: Правительство СО.

С начала 2026 года экскурсионные двухэтажные автобусы в Смоленске обслужили порядка 22 тысяч человек. Туристический проект продолжает набирать популярность и становится узнаваемым символом гостеприимства региона.

В декабре 2025 года транспорт прошёл ребрендинг — автобусы получили новый дизайн, отражающий дух Смоленщины и демонстрирующий главные достопримечательности региона. С 15 июля в городе начал работу второй маршрут — «Исторический и легендарный». Он позволяет пассажирам увидеть ключевые исторические объекты и новые точки притяжения.

Сегодня в автобусах доступен аудиогид на четырёх языках: русском, белорусском, английском и китайском. Действуют два маршрута: «Холмистый и исторический» (Сад Блонье, Громовая башня, Успенский собор, Лопатинский сад, набережная Днепра и другие места) и «Исторический и легендарный» (Филармония, памятники Глинке, Твардовскому и Тёркину, Свято-Троицкий монастырь, сквер Шеина, Дом музыки и другие). Оба маршрута стартуют и завершаются на площади Ленина. Рейсы отправляются ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. По пятницам и субботам добавляется вечерний рейс в 21:00.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Это один из первых проектов в рамках программы по брендированию туристического транспорта. В прошлом году на развитие туристской инфраструктуры региона направлено 30 миллионов рублей. Наша цель — создать единый, узнаваемый образ Смоленщины. Рост числа экскурсантов — лучшее подтверждение, что мы движемся в правильном направлении».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области беременным женщинам доступны школы, витамины и новые выплаты.