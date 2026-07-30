МФЦ Смоленска оказал более 6 тысяч услуг бесплатной юридической помощи

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За первое полугодие 2026 года Смоленский многофункциональный центр предоставил жителям региона 6 666 услуг бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Бесплатная юридическая помощь стала возможна благодаря федеральному закону «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Она оказывается отдельным категориям граждан, имеющим право на её получение. Оставить заявку можно онлайн на портале «Госуслуги» или по телефону единого контактного центра: 8 (4812) 22-13-22.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать качественную юридическую помощь более доступной для жителей нашего региона».

Смоленские МФЦ признаны одними из лучших в России. Соответствующий рейтинг за первый квартал 2026 года опубликовало Министерство экономического развития РФ — работа смоленских офисов «Мои документы» отнесена к группе высокой эффективности. Сегодня сеть МФЦ региона включает 28 филиалов и 55 отделений, где предоставляется 854 вида услуг.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что около 22 тысяч туристов прокатились на двухэтажных автобусах по Смоленску с начала года.