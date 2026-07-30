В Смоленске продолжается реставрация Крепостной стены и костёла

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

На Смоленской крепостной стене — главном символе города — завершены и приняты комиссией работы на пряслах XXIX и XXX. Сейчас на башне Волкова и на I прясле восстанавливают белокаменный цоколь, кирпичную кладку и ярусы, а также устраивают кровлю. Параллельно разрабатывается проектная документация для сохранения башен Бублейка и Копытенская, а также прясла XXV.

Католический костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — ещё один памятник федерального значения, долгие годы находившийся в аварийном состоянии. Здесь работы идут по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. На сегодняшний день выполнен основной объём противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Общая готовность объекта составляет 90%.

«Наша задача — бережно сохранять уникальное историческое наследие Смоленщины для будущих поколений. Эти объекты становятся центрами притяжения для жителей и гостей региона, а также способствуют росту его экономической и туристической привлекательности», — отметили в правительстве региона.