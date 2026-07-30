В Смоленской области стало больше аттестованных экскурсоводов

Фото: Минкульт Смоленской области

В регионе завершился очередной квалификационный экзамен, по результатам которого ещё пять специалистов получили право работать гидами, подтвердив свои знания и навыки. С 1 марта 2025 года аттестация обязательна для всех, кто занимается экскурсионной деятельностью на территории Смоленской области. Это необходимо для обеспечения единых стандартов качества и безопасности.

Туристический поток в регион продолжает расти — в 2025 году смоленские гостиницы и отели приняли более 420 тысяч гостей, что на 26% больше, чем годом ранее. Всё больше экскурсоводов предлагают индивидуальные маршруты. Среди новинок — «Прекрасный день в Смоленском Поозерье», позволяющий оценить природное разнообразие и историко-культурное наследие, и «Стендап-прогулка по центру города» с неформальным стилем подачи и ироничными деталями.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Мы видим, что Смоленская область становится всё более привлекательной для туристов, и повышение профессионализма наших гидов играет в этом ключевую роль. Аттестация — это гарантия того, что гости региона получат достоверную и интересную информацию».

Вся информация о порядке прохождения аттестации размещена на сайте Министерства культуры и туризма Смоленской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске продолжается реставрация Крепостной стены и костёла.