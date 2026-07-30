Смоленские полицейские задержали девушку, обокравшую квартиру по указанию мошенников

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратилась жительница Починка, заявившая о хищении из её квартиры охотничьего карабина с боеприпасами, 6 тысяч рублей и золотых украшений на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сын заявительницы попал в ловушку мошенников. Неизвестные запугали его уголовным преследованием и заставили снять на видео домашнюю обстановку, показать ценности, а затем оставить ключ от квартиры в клумбе у подъезда.

Ключом воспользовалась 19-летняя жительница Сафонова, которая действовала по указанию дистанционных кураторов. Ранее девушка сама попала в аналогичную схему: ей сообщили, что она должна участвовать в секретной операции. Похищенное оружие и боеприпасы она спрятала в посёлке Тихвинка в Смоленске, золото сдала в ломбард, а деньги перевела кураторам.

Сотрудники уголовного розыска нашли и изъяли всё похищенное имущество. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела за кражу и незаконное хранение оружия. Она задержана, ведётся следствие.