В центре Смоленска на пересечении Кирова и Черняховского появился новый сквер

Фото администрации Смоленска.

Во время одного из обходов Ленинского района глава города Александр Новиков обратил внимание на участок на пересечении улиц Кирова и Черняховского — место, которое давно нуждалось в благоустройстве. Через него по стихийным тропам сокращали путь местные жители. Было принято решение привести его в порядок.

На месте неухоженного участка появился небольшой сквер для прогулок и отдыха. Обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, засеян газон, установлены фонари, благодаря которым пространство стало комфортным и безопасным в вечернее время. Осталось установить урны.

Глава города отметил, что такие, на первый взгляд, небольшие проекты имеют большое значение: именно из них складывается общий облик города и качество городской среды. В Смоленске постепенно появляется всё больше благоустроенных общественных пространств, где приятно гулять, отдыхать и проводить время с семьёй.