В Штабе общественной поддержки поблагодарили смолян за сохранение истории

Фото: smolensk.er.ru.

В Штабе общественной поддержки подвели итоги работы регионального проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…» в 2025 году и наметили планы на будущее. Участники заседания поблагодарили смолян, без которых многие памятные проекты не были бы реализованы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Одним из ключевых событий стало открытие в мае 2025 года в Рыбках Сафоновского района памятника воинам, павшим в Афганской войне. Мемориал создавался несколько лет по инициативе председателя облдумы Игоря Ляхова и лидера Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича. Вклад в его создание внесли жители села, смоленские афганцы, депутаты, бизнес и строители. Сегодня в Рыбках уже сложилась целая мемориальная композиция: мемориал героям Великой Отечественной с Вечным огнём, храм Вознесения Господня с фресками о воинах-афганцах и детская площадка.

Игорь Ляхов отметил: «Мы поблагодарили тех, кто внёс огромный вклад в создание мемориала, кто трудился безвозмездно и каждодневно, чтобы увековечить память. В этом главная мысль — связь поколений».

Ещё одним итогом работы проекта стало увековечение памяти воинов Первой мировой войны, скончавшихся в смоленских госпиталях. Останки 79 из них перезахоронены у храма Евгения Боткина. Инициатором выступил завкафедрой анатомии СГМУ Владимир Глотов. Теперь обсуждается создание мемориального пространства у Братского кладбища и установка памятника на могиле воинов — всего в смоленских госпиталях умерло более 780 человек.

В прошлом году проект также занимался историей подвига партизан и подпольщиков: благоустраивали могилы, работали с архивами и старожилами. Уникальные сведения будут изданы отдельной книгой. В ближайших планах — благоустройство Поля Памяти в Рылькове Гагаринского округа, где с 1990 года захоронены останки советских солдат.

Руководитель общественного совета проекта Нина Куликовских отметила: «Наши дела не выжаты и не придуманы, они порождены богатой историей нашего края». Игорь Ляхов подытожил: «Будем работать дальше. Впереди много по-настоящему важных дел».

За годы реализации проекта на Смоленщине установлено более 20 памятников героям войн. Проект входит в федеральный проект «Историческая память».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в центре Смоленска на пересечении Кирова и Черняховского появился новый сквер.