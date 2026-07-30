В Смоленской области пройдёт Международный фестиваль «Соседи»

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смоленская область станет площадкой для финала международного фестиваля «Соседи», который пройдёт с 24 по 28 августа 2026 года в рамках российско-белорусского проекта «Под одним небом». Организатором выступает региональное отделение «Движения Первых», а мероприятие проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».

Фестиваль объединит активистов детских и молодёжных организаций из России и Республики Беларусь. В течение пяти дней участники будут жить в палаточном лагере на территории Хиславичского округа, где смогут обменяться опытом, развивать совместные инициативы, представить свои проекты и укрепить дружеские связи.

В программу войдут образовательные и практико-ориентированные мероприятия, презентации деятельности молодёжных объединений, творческие выступления и площадки для демонстрации личных и командных проектов.

Для участия в финале командам необходимо пройти конкурсный отбор. Один из обязательных этапов — подготовка видеовизитки, в которой участники должны рассказать о своей команде и объяснить, почему именно они достойны стать частью фестиваля. Заявочная кампания продлится до 1 августа 2026 года на официальной платформе проектов «Движения Первых».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил: «Смоленская область становится точкой притяжения для активной и талантливой молодёжи – не только из разных уголков нашей страны, но и из дружественной Республики Беларусь. Мы создаём условия, чтобы каждый молодой человек мог раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и внести вклад в развитие родного края и всей страны. Уверен, что фестиваль станет ярким и значимым событием, которое запомнится участникам надолго».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Штабе общественной поддержки поблагодарили смолян за сохранение истории.