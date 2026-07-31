За сутки в Смоленской области горели здание и автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области ликвидировали несколько техногенных пожаров и одно ДТП с участием пяти автомобилей. Сводку происшествий предоставили в региональном управлении МЧС.

В Ярцеве на улице Ленинской горело неэксплуатируемое строение. Огнём повреждены помещения на площади 80 квадратных метров и кровля на площади 20 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. В Вязьме на улице 3-го Интернационала горел легковой автомобиль.

Трижды пожарные выезжали на тушение мусора и порубочных остатков.

Днём 30 июля на 227-м километре трассы М-1 в Вяземском округе столкнулись пять автомобилей. Пострадавших нет, на месте работали три сотрудника МЧС на одной единице техники.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области пройдёт Международный фестиваль «Соседи».