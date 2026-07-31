В Смоленской области началась приёмка школ к новому учебному году

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С 20 июля в Смоленской области стартовала приёмка образовательных организаций к началу 2026/27 учебного года. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности, качества образования и комфортных условий для учеников и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках подготовки в регионе ведётся масштабный блок ремонтных работ: капитальный ремонт проводится в 6 школах, 6 зданиях детских садов и 6 зданиях профессиональных образовательных организаций. Ещё в 17 школах и 5 детских садах обновляют кровлю, фасады, инженерные сети и внутренние помещения. Работы проходят в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также при поддержке Народной программы «Единой России».

Для оценки готовности школ в каждом муниципальном образовании созданы комиссии с участием представителей органов местного самоуправления, Росгвардии и МВД. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм, антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность, доступность зданий, исправность оборудования, укомплектованность кадрами и качество образовательных программ. Результаты фиксируются в акте готовности.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Обеспечение готовности школ к новому учебному году — одна из ключевых задач региональной системы образования. Работа комиссий позволяет выявить и своевременно устранить возможные недочёты, чтобы 1 сентября все школы региона были полностью готовы к началу занятий».

Итоговые данные о готовности школ должны быть представлены в Минпросвещения России до 17 августа.