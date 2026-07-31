В Шумячском Доме детского творчества продолжается масштабный ремонт

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шумячском Доме детского творчества продолжается масштабное обновление. В 2025 году была заменена кровля здания, а в текущем году работы сосредоточились на внутренних помещениях и благоустройстве прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В июне завершён ремонт правого крыла учреждения: отремонтированы учебные кабинеты и подсобные помещения, обновлены стены, напольное покрытие, кафельная плитка, навесные потолки, заменены светильники и межкомнатные двери. Кроме того, старый забор заменён на новые ворота и калитку, что улучшило внешний облик и повысило безопасность.

Ранее губернатор Василий Анохин сообщал, что на базе школ региона работают более тысячи театров, спортивных клубов, музеев и других объединений. Ежегодно в сфере образования проводится 45 областных конкурсных мероприятий, в которых участвуют около 36 тысяч человек. Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием сохраняется на высоком уровне.

«Мы уделяем особое внимание созданию современных и безопасных условий для творческого и интеллектуального развития детей во всех уголках региона. Обновление Домов детского творчества — не просто ремонт, а инвестиция в потенциал подрастающего поколения», — отметил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области началась приёмка школ к новому учебному году.