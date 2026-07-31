В Смоленске вручили сертификаты первым выпускникам курсов операторов БПЛА

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В Смоленске завершилось обучение первого потока операторов беспилотных летательных аппаратов. 13 человек успешно освоили программу объемом 144 учебных часа и получили востребованную специальность.

Курс был организован совместно с Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем Смоленской области в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». За три недели интенсивного обучения участники получили теоретические знания и практические навыки, необходимые для управления современными беспилотными комплексами. Все выпускники уже определились с профессиональным будущим, многие планируют работать в сфере применения БПЛА в экономике — от сельского хозяйства до контроля за состоянием лесов и дорог.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Беспилотные технологии уже меняют привычные нам сферы. Эти знания и умения будут востребованы везде, где требуется точность, скорость и безопасность».

3 августа стартует обучение второго потока, в который войдут 16 будущих операторов. Полученная квалификация также даёт возможность заключить контракт для службы в войсках БПЛА.