В Холм-Жирковском округе обновляют четыре учреждения культуры

Фото: Правительство СО.

В Холм-Жирковском муниципальном округе продолжается обновление учреждений культуры. В текущем году масштабные преобразования охватили сразу четыре объекта — работы ведутся в рамках региональных и федеральных программ.

Уже завершён ремонт фасада Холм-Жирковской детской школы искусств на улице Олега Макарова. В рамках региональной программы «Развитие культуры в Смоленской области» подрядчик отремонтировал цоколь, отмостку и обшил фасад сайдингом. На эти цели по поручению губернатора Василия Анохина выделено 1,5 млн рублей.

Капитальный ремонт Боголюбовского сельского Дома культуры стартовал благодаря участию в нацпроекте «Семья». На обновление внутренних помещений и фойе предусмотрено 3,5 млн рублей. Завершить работы планируют к концу августа.

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» проведено оснащение учреждений округа. Холм-Жирковский центральный ДК получил новое световое оборудование, Печатниковский сельский ДК — экран и видеопроектор. В ближайшее время в Боголюбовский сельский ДК поставят кресла для зрительного зала и элементы одежды сцены. Общий объём финансирования оснащения составил свыше 1,5 млн рублей.

Губернатор отметил, что в 2026 году ремонтные работы ведутся также в Велижском ДК, Ельнинском КДЦ, Глинковском краеведческом музее и библиотеке в Починке. Завершён ремонт ДК в Починке, музея в Новодугино и библиотеки в Демидове, обновляется ДК «Шарм» в Смоленске.

«Обновление фасадов, капитальный ремонт, современное оборудование — это создание новых возможностей для творческой самореализации, сохранения традиций и объединения людей», — подчеркнул Василий Анохин.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске вручили сертификаты первым выпускникам курсов операторов БПЛА.